Глава Минфина назвал выполнение соцобязательств первым приоритетом бюджета

Все необходимые ассигнования для индексации зарплат, пособий, пенсий и социальных выплат заложены в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

Выполнение социальных обязательств перед гражданами является первым приоритетом бюджета России на 2027—2029 годы. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Все необходимые ассигнования для индексации зарплат, пособий, пенсий и социальных выплат заложены в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. По его словам, приоритеты определены президентом России Владимиром Путиным.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2027 года более 40 социальных выплат в России будут проиндексированы по фактической инфляции. При этом пенсии в предстоящем году повысят дважды — на 6,8 и 3,3%.

Зульфат Шафигуллин