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Глава Минфина назвал выполнение соцобязательств первым приоритетом бюджета

12:59, 12.10.2026

Все необходимые ассигнования для индексации зарплат, пособий, пенсий и социальных выплат заложены в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

Глава Минфина назвал выполнение соцобязательств первым приоритетом бюджета
Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Выполнение социальных обязательств перед гражданами является первым приоритетом бюджета России на 2027—2029 годы. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Все необходимые ассигнования для индексации зарплат, пособий, пенсий и социальных выплат заложены в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. По его словам, приоритеты определены президентом России Владимиром Путиным.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2027 года более 40 социальных выплат в России будут проиндексированы по фактической инфляции. При этом пенсии в предстоящем году повысят дважды — на 6,8 и 3,3%.

Зульфат Шафигуллин

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