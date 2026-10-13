Ремейк «черного октября»: как Гатиятулин собирается выводить «Ак Барс» из кризиса?

Казанцы провели чудовищную домашнюю серию. Всего одна победа в пяти матчах

«Ак Барс», уступив в матче с «Сочи» (2:3), потерпел четвертое поражение кряду в первой половине октября. В прошедшей домашней серии казанцы за пять игр добыли всего одну победу над «Барысом» (4:1). К этому часу «Ак Барс» отделяет всего два очка девятого места, где расположился «Адмирал». Чем обусловлен кризис казанцев, как планирует исправлять ситуацию Анвар Гатиятулин — подробнее в материале «Реального времени».

«Ак Барс» снова настиг «черный октябрь»?

Во времена Олега Знарка, в сезоне КХЛ 2022-23, среди болельщиков «Ак Барса» появилось выражение — «черный октябрь». Возникло оно на фоне катастрофического выступления казанской команды во второй месяц регулярного чемпионата. В октябре 2022 года «Ак Барс» победил всего лишь в трех матчах из двенадцати. Именно в тот период по факту пошли конкретные разговоры о скорой отставке Олега Знарка, которая случилась в начале декабря.

Шлейф «черного октября» окутал в нынешнем сезоне «Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина. Казанцы здорово стартовали в регулярном чемпионате, весь сентябрь находились в лидерах Восточной конференции. Однако в связи с последними результатами «Ак Барс» опустился уже на шестое место Восточной конференции. После 15 матчей у казанцев 15 очков. Отрыв от идущего девятым на «Востоке» «Адмирала» сейчас составляет всего два очка.

Поражения «Трактору» (2:3) и «Локомотиву» (0:2) были, безусловно, болезненными для болельщиков «Ак Барса». Но в этих играх еще можно было сделать скидку на класс соперников, уровень индивидуального исполнительского мастерства отдельных хоккеистов в этих командах. Впрочем, тот же «Трактор» по-прежнему находится на дне турнирной таблицы «Востока» с 12 очками.

Тем не менее статус топ-клубов в лице «Трактора» и «Локомотива» манкировать бессмысленно. Как говорил в таких ситуациях экс главный тренер «Рубина» Роман Шаронов: «Мы принимаем эти поражения и идем дальше».

«Полностью отдаю себе отчет, какие сейчас эмоции у болельщиков. Здесь все понятно»

Однако способны ли переварить последующие поражения от «Северстали» (1:4) и «Сочи» (2:3) хоккеисты «Ак Барса»? Игры с череповчанами и южанами ясно и доходчиво показали глубокий кризис в игре команды. На пресс-конференции по завершении вчерашнего матча с «Сочи» (2:3) наставник казанцев Анвар Гатиятулин с трудом подбирал слова, чтобы объяснить природу поражения андердогу Западной конференции.

— Полностью отдаю себе отчет, какие сейчас эмоции у болельщиков. Здесь все понятно. Наверное, все больше склоняемся к тому, чтобы поменять рисунок игры в плане большей закрытости. Я имею в виду не только этот матч, а ситуацию в целом. Нужно правильно оценить текущее состояние, — заявил Анвар Гатиятулин.

Исходя из слов главного тренера, становится понятно, что в ближайших играх ключевой акцент «Ак Барса» будет сделан на прагматичные и основательные действия в обороне. Оно и понятно, когда пропускаешь четыре от «Северстали» и три от «Сочи».

Кроме того, очевидно, что «Ак Барс» испытывает сейчас огромные проблемы в атакующих действиях. Нет четко сформированного топ-6 нападающих в клубе, большинство вообще — худшее в КХЛ на сегодняшний день. 12,8% реализации — цифры катастрофические. И, к сожалению, в отсутствие Константина Шафранова у тренерского штаба «Ак Барса» пока нет понимания, как решить этот насущный и злободневный вопрос. Показательный в этом ключе был момент матча с «Сочи», где при счете 1:3 в пользу южан казанцы не смогли забить в формате 5 на 3.

— Не надо создавать ажиотаж вокруг большинства, — немного с обидой отреагировал нападающий Григорий Денисенко на вопросы журналистов о провальной игре казанцев в неравных составах.

Досаду хоккеистов «Ак Барса» понять можно, но фактически они сами прекрасно понимают, что выступают очень неважно в последних матчах.

— Да плохо мы играем, все понимаем. И видим, что болельщики недовольны нашей игрой. Надо исправлять ошибки, — сказал форвард «Ак Барса» Семен Терехов в эфире КХЛ ТВ во время одного из перерывов в матче с «Сочи».

Как Анвару Гатиятулину прервать серию поражений «Ак Барса»?

«Ак Барс» не выглядит целостной командой. Кадровые проблемы в стане казанцев, конечно, прямо отражаются на результатах. И понимаешь, какой большой вклад вносили в победы «Ак Барса», например, Артем Галимов или Кирилл Семенов, когда их нет на льду. Последний, к слову, в конце второго периода матча с «Сочи» заработал удаление до конца игры (5+20). Ключевой эпизод, который не позволил «Ак Барсу» зацепиться за камбэк. В начале третьей двадцатиминутки «Сочи» забил третью шайбу, реализовав удаление Семенова, а первое звено казанцев лишилось важнейшего центра. Соответсвенно и без того скудное большинство «Ак Барса» без опции опытного нападающего в первой спецбригаде превратилось в какую-то профанацию.

В раздевалке «Ак Барса» крайне напряженная атмосфера. Одно дело, когда ты понимаешь, что нужно подправить, дабы вернуться в русло побед. А другое — когда ты не имеешь малейшего представления, за счет чего добывать очки в следующих играх. А ведь ближайший календарь «Ак Барса» не сулит оптимистичных прогнозов. Казанцев ждут набравшие приличную форму осенью «Шанхай Дрэгонс», затем следует выезд в Минск к местному «Динамо» с лучшим большинством в КХЛ, а потом «Ак Барс» ждет дерзкое «Торпедо» Алексея Исакова.

Анвару Гатиятулину по-человечески хочется пожелать поддержки в условиях текущего положения дел «Ак Барса». Главный тренер казанцев пытается найти оптимальные сочетания, практически в каждой из последних игр «Ак Барса» мы наблюдали новые связки нападающих, которым необходимо время для выстраивания химии в звеньях. Добавляет трудностей, что ни одна пара защитников на сегодняшний день у «Ак Барса» не выглядит надежно. Лямкин — Миллер, Терехов — Марченко, Евсеев — Яруллин — все допускают результативные ошибки, сказывающиеся на результатах.

Напрашиваются ли перестановки в тренерском штабе «Ак Барса»?

В 2023 году Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Трактора», когда у челябинцев было 16 очков после 15 матчей со старта регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне КХЛ у «Ак Барса» 15 очков по окончании первых 15 игр.

В прошлогоднем регулярном чемпионате Анвар Гатиятулин справился со всеми медными трубами «Ак Барса» в сентябре. Казанцы выправили положение и добились впечатляющей одиннадцатиматчевой победной серии в октябре (рекорд в истории клуба во время выступления в КХЛ).

В этом сезоне у «Ак Барса» ситуация иная, масштаб проблем возрос, а уже близится заключительный месяц осени. Никто не собирается отправлять Гатиятулина в отставку после вот этой чудовищной домашней серии. А вот явный недостаток качественных кадров в казанском клубе действительно наблюдается. И здесь надо задавать вопросы по негативным результатам не только тренерскому штабу, но и менеджменту «Ак Барса», который очень скромно отработал летом, а сейчас пожинает плоды.

Но надо понимать, что и с этим составом казанцев можно и нужно работать. Хмелевский, Соколов, Семенов, Бывальцев и другие — игроки, безусловно, с именем в КХЛ. И если мы возьмем ту же «Северсталь» или «Нефтехимик», состав «Ак Барса» в сопоставлении с этими командами явно сильнее по именам в разы.

Тренерская рука Анвара Гатиятулина должна вытащить «Ак Барс» из эмоциональной ямы, исправить положение дел к ноябрю. В противном случае, напрашиваются перемены в тренерском штабе. И речь скорее не о самом Гатиятулине, а о специалистах, которые его окружают.

