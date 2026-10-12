Минниханов предложил послам арабских стран разместить генконсульства в Казани

Доля стран Организации исламского сотрудничества во внешней торговле республики превысила 50%

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с послами Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Информация опубликована на официальном сайте руководства республики.

Минниханов заявил, что РФ последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и осуждает любые проявления насилия. По его словам, международное сотрудничество является ключевым фактором устойчивого развития стран и регионов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия проводит взвешенный внешнеполитический курс, учитывающий национальные интересы, и готова поддерживать открытых партнеров. Он отметил, что республика в дни испытаний готова предложить необходимую поддержку и помощь региону.

Минниханов заявил, что доля стран Организации исламского сотрудничества во внешней торговле республики превысила 50%, а общий оборот за прошлый год составил $14,5 млрд.

Раис Татарстана отметил развитие сотрудничества в сферах халяль, исламских финансов, IT и АПК. В Дохе создан IT-хаб для продвижения татарстанских цифровых решений, представительства действуют в Дубае и Омане.

Раис пригласил послов рассмотреть возможность размещения генконсульств в Казани, где уже работают 10 дипломатических миссий.

Послы выразили заинтересованность в расширении взаимодействия в промышленности, энергетике, культуре, туризме, науке и образовании.

Напомним, 10 октября Международный аэропорт имени Короля Халеда в Эр-Рияде подвергся массированному ракетному обстрелу. В результате атаки погибли 12 человек — среди них подданные Саудовской Аравии, а также граждане Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США. Еще более 300 человек получили ранения разной степени тяжести, причинен серьезный материальный ущерб. МИД РФ осудил атаку на аэропорт.

Зульфат Шафигуллин