Рустам Минниханов навестил военнослужащих, которые лечатся в госпитале Минобороны в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня навестил военнослужащих, которые приехали из зоны проведения специальной военной операции. Всего приехали 85 жителей республики и других регионов России, сообщает пресс-служба президента РТ.
Состояние военнослужащих — стабильное, организовано необходимое лечение по профилю. Рустам Минниханов оценил условия, которые созданы для прохождения лечения бойцов. Президенту республики доложили о полном наличие всех медикаментов и бытовых принадлежностей. Он осмотрел несколько палат. В разговоре военнослужащие поблагодарили медицинских работников за заботу и оказываемую помощь.
Военный госпиталь в Казани открыли в 2022 году. Объект укомплектован ведущим медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать помощь по всем направлениям.
Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что цель специальной военной операции — защита как людей, так и самой России.
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