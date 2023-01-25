Рустам Минниханов навестил военнослужащих, которые лечатся в госпитале Минобороны в Казани

Фото: кадр видео/пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня навестил военнослужащих, которые приехали из зоны проведения специальной военной операции. Всего приехали 85 жителей республики и других регионов России, сообщает пресс-служба президента РТ.



Состояние военнослужащих — стабильное, организовано необходимое лечение по профилю. Рустам Минниханов оценил условия, которые созданы для прохождения лечения бойцов. Президенту республики доложили о полном наличие всех медикаментов и бытовых принадлежностей. Он осмотрел несколько палат. В разговоре военнослужащие поблагодарили медицинских работников за заботу и оказываемую помощь.

Военный госпиталь в Казани открыли в 2022 году. Объект укомплектован ведущим медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать помощь по всем направлениям.

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что цель специальной военной операции — защита как людей, так и самой России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко