Гендиректор казанского ресторана «Марусовка» прокомментировал отравление посетителей в заведении

Генеральный директор казанского ресторана «Марусовка» Руслан Садыков прокомментировал «Реальному времени» отравление посетителей в заведении.

— Мне известно о двух случаях отравления. Мы на связи с пострадавшими. О массовом отравлении, как говорят некоторые СМИ, в этом случае нельзя говорить. Но даже в отношении известных случаев мы проводим серьезную проверку. Возможно, это действительно наша оплошность. По-другому назвать это не могу, так как мы строго соблюдаем санитарные нормы. Когда мы выясним, что произошло, мы обязательно исключим вероятность таких инцидентов в будущем, — рассказал он нам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что в казанском ресторане «Марусовка» зарегистрированы случаи сальмонеллеза «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану. По их сведениям, 17—18 января посетители заведения ели там яйцо пашот.

Сотрудники ведомства провели расследования, взяв пробы в ресторане для лабораторного исследования и обследовали персонал. В результате они обнаружили нарушения обязательных санитарных требований, рассказали там. В Управлении добавили, что в «Марусовке» уже проведена заключительная дезинфекция. Проводится санитарный день.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов