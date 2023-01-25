Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» осудила акты осквернения Корана в Швеции и Нидерландах

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Президент Татарстана и председатель группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов направил письма в адрес чрезвычайных и полномочных послов Швеции и Нидерландов. В них осуждаются акты вандализма в отношении Корана, которые произошли в этих странах.

— Крайне прискорбно, что эти чудовищные акции прошли с молчаливого одобрения властей, при попустительстве правоохранительных органов. Осквернение священных религиозных книг не может иметь оправдания. Это оскорбление мусульман всего мира, насмешка над верой, акт ксенофобии, что не имеет ничего общего с демократией и общечеловеческими ценностями, — приводит текст обращения пресс-служба группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

В обращении сказано, что в цивилизованном мире принято уважать религиозные чувства соседей, чтить их культурные традиции и веру.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Мы, члены Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», вместе с миллионами мусульман всего мира осуждаем упомянутые оскорбительные акты и считаем, что подобные провокации должны пресекаться самым решительным образом, — написано в письме.

Напомним, 21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция. На ней лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран. По словам главы ДУМ РТ Камиля хазрат Самигуллина, случившееся является «жалким бунтом против того, что ты не в состоянии понять и победить», и лишь в очередной раз доказывает неспособность ничего противопоставить исламу.



Спустя два дня в Нидерландах лидер движения «Пегида» Эдвин Вагенсвельд на глазах у многочисленных свидетелей разорвал Коран. Свои действия он назвал свободой самовыражения, которая должна быть разрешена в стране.

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Айрат Назипов