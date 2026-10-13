Правительство утвердило Стратегию развития спортивной медицины до 2036 года

Помощь будет доступна как профессиональным атлетам, так и любителям

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России утвердило Стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ответственной за личный контроль реализации плана мероприятий, сроков и качества их исполнения назначена вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения и призван сформировать межведомственную систему поддержки спортсменов любого возраста и уровня подготовки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стратегия предполагает создание единой организационной структуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также оснащение центров современным оборудованием для ранней диагностики и реабилитации.

Помощь будет доступна как профессиональным атлетам, так и любителям. Документ также предусматривает подготовку кадров, развитие научных исследований и внедрение новых методов восстановления.

Что касается детского блока документа, то в приоритете поддержка спортивно одаренных ребят, детей с ограничениями по здоровью, из многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей.

Ранее в «Реальном времени» выходило интервью со спортивным врачом хоккейного клуба, в том числе о сложностях работы со спортсменами-любителями.

Зульфат Шафигуллин