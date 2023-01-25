Президент России поставил задачу по противодействию «излишнему использованию иностранной лексики»
Президент России Владимир Путин включил в задачи государственной культурной политики противодействие «излишнему использованию иностранной лексики», об этом сказано в указе, размещенном на официальном сайте правовой информации.
Предполагается, что для защиты и поддержки русского языка как государственного языка РФ необходимо обеспечить нормы его соблюдения. Под этим понимается недопущение употребления нецензурной лексики, а также противодействие «излишнему использованию иностранной лексики».
Таким новым абзацем дополнен подраздел, касающийся мер языковой политики.
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