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Президент России поставил задачу по противодействию «излишнему использованию иностранной лексики»

16:09, 25.01.2023
Президент России поставил задачу по противодействию «излишнему использованию иностранной лексики»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин включил в задачи государственной культурной политики противодействие «излишнему использованию иностранной лексики», об этом сказано в указе, размещенном на официальном сайте правовой информации.

Предполагается, что для защиты и поддержки русского языка как государственного языка РФ необходимо обеспечить нормы его соблюдения. Под этим понимается недопущение употребления нецензурной лексики, а также противодействие «излишнему использованию иностранной лексики».

Таким новым абзацем дополнен подраздел, касающийся мер языковой политики.

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Маргарита
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