В Татарстане учредили нагрудный знак «Почетный донор республики»
Знаком награждают за сдачу крови не менее 20 раз, либо плазмы не менее 30 раз, либо при комбинированных показателях (например, 13 раз кровь и 20 раз плазму)
Кабинет министров Татарстана учредил нагрудный знак «Почетный донор Республики Татарстан» для поощрения граждан за безвозмездную сдачу крови. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Награждение будет проводить Минздрав Татарстана при достижении определенного количества донаций.
Знаком награждают за сдачу крови не менее 20 раз, либо плазмы не менее 30 раз, либо при комбинированных показателях (например, 13 раз кровь и 20 раз плазму). Организационно-техническое обеспечение и ведение реестра награжденных возложено на Республиканский центр крови (РЦК).
Расходы на изготовление знаков и удостоверений к ним будут покрываться за счет бюджета Минздрава республики.
Напомним, в феврале этого года в Татарстане выплату почетным донорам в 2026 году установили в размере 19,5 тысячи рублей.
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