В Татарстане насчитывается 143,7 тысячи студентов — это много или мало?

По данным Министерства образования и науки Татарстана, на сегодняшний день в республике насчитывается 143 711 студентов, из которых 43 499 зачислили в прошлом году. Сегодня они отмечают свой праздник.

Большинство студентов выбирают государственные вузы — в них получают образование 124 824 человека, или 86,8%. В частных образовательных организациях в Татарстане насчитывается 18 887 студентов.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Большинство студентов предпочитают получать образование очно — 95 709 человек, или 66,6%. На заочной форме обучения в Татарстане меньше трети студентов — 39 685, а на очно-заочной — 8 317 человек.

По данным официальной статистики на начало предыдущего учебного года (2021/2022), в государственных и частных вузах Татарстана насчитывалось 141,4 тысячи студентов. За пять лет их количество сократилось на 5,7%, а за шесть — на 7,6% (в 2016/2017-м их насчитывалось 153 тысячи).

143 711 студентов — это:

3,4% от общего числа студентов в России — как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, их в стране 4,2 миллиона,

— как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, их в стране 4,2 миллиона, на 9,3 тысячи меньше, чем шесть лет назад, — на начало 2016/2017 учебного года в Татарстане насчитывалось 153 044 студента,

— на начало 2016/2017 учебного года в Татарстане насчитывалось 153 044 студента, примерно на 200 человек меньше, чем три года назад, — в начале 2019/2020 учебного года в Татарстане учились 143,9 тысячи студентов,

— в начале 2019/2020 учебного года в Татарстане учились 143,9 тысячи студентов, в пять раз меньше, чем в Москве, — на начало 2021/2022 учебного года в столице образование получали 759,3 тысячи студентов,

— на начало 2021/2022 учебного года в столице образование получали 759,3 тысячи студентов, на 57,9 тысячи больше, чем в Нижегородской области, — высшее образование в вузах региона получают 85,8 тысячи человек,

— высшее образование в вузах региона получают 85,8 тысячи человек, на 44,7 тысячи больше, чем в Башкирии, — по данным Башкортостанстата, в вузах республики обучаются 99 тысяч человек,

— по данным Башкортостанстата, в вузах республики обучаются 99 тысяч человек, в 3,5 раза больше, чем в Удмуртии, — в республике насчитывается 40,4 тысячи студентов,

— в республике насчитывается 40,4 тысячи студентов, три Казанских федеральных университета — в вузе насчитывается более 48,5 тысячи студентов,

— в вузе насчитывается более 48,5 тысячи студентов, 8,5 КНИТУ-КХТИ — в Казанском национальном исследовательском технологическом университете образование получают 16,4 тысячи человек*,

— в Казанском национальном исследовательском технологическом университете образование получают 16,4 тысячи человек*, 14 КНИИТУ-КАИ — в вузе обучаются почти 10,4 тысячи студентов*,

— в вузе обучаются почти 10,4 тысячи студентов*, 15 КГЭУ — в Казанском государственном энергетическом университете насчитывается 9,4 тысячи студентов*.

*по данным Министерства образования и науки Татарстана

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Татьяна Демина