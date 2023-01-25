Форум Kazan Digital Week может получить федеральный статус в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Форум Kazan Digital Week может получить федеральный статус в 2023 году, сообщил в среду глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.



— В этом году планируется придать форуму федеральный статус, оргкомитет которого возглавит наш друг и партнер — федеральный министр Шадаев Максут Игоревич, — сказал он.

В январе власти Татарстана создали организационный комитет по подготовке и проведению международного форума Kazan Digital Week — 2023. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Kazan Digital Week в этом году пройдет в столице Татарстана с 20 по 23 сентября. Его организуют в онлайн- и офлайн-форматах.

В 2022 году Kazan Digital Week также проходил в столице Татарстана в сентябре. На форуме обсудили цифровые финансовые активы, релокацию IT-специалистов и новые профессии цифровой эпохи. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко