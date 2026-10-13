В Татарстане разработали проект пилотного центра традиционной индийской медицины

Объект будет располагаться в Зеленодольском районе республики

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Проект создания центра традиционной индийской медицины в Зеленодольском районе Татарстана разработан и будет презентован на втором бизнес-форуме «Тайм» в Казани. Об этом РБК сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина.

Инициатива, выдвинутая в 2023 году секретарем минздрава Индии AYUSH Раджешем Кумаром Котечей, предполагает создание небольшого пилотного объекта. Реализовывать его будут предприниматели из Краснодарского края при участии индийских партнеров, управляющих подобными центрами.

— У Индии совсем иная философия системы здравоохранения: она направлена на здоровьесбережение, а не на лечение. Там люди регулярно ходят в центры сбережения здоровья, ежедневно занимаются духовными практиками, дыхательными упражнениями, йогой, следят за здоровьем. Это снимает нагрузку с объектов здравоохранения, — сказала Минуллина.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Власти республики рассчитывают, что появление такого объекта даст положительный сдвиг в отношениях с Индией и позволит оценить реакцию рынка.

Помимо медицины, Татарстан прорабатывает с индийской стороной проекты в сфере туризма, сельского хозяйства и локализации медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии. Также обсуждается привлечение рабочей силы из Индии на фоне низкой безработицы в регионе.

Кроме этого, Минуллина напомнила, что в прошлом году Спасский район Татарстана и город Агра подписали соглашение о намерении установить побратимские отношения для наращивания туристического оборота.

Ранее стало известно, что товарооборот Татарстана и Индии за полгода впервые превысил $1 млрд — это больше совокупного показателя за полные 2024 и 2025 годы.

Зульфат Шафигуллин