В Казани насчитывается 165 тыс. студентов

Из них 75% — ребята из других регионов страны и 10% — иностранные студенты

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в Казани насчитывается 165 тыс. студентов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии доложил председатель Комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.

Из них 75% — ребята из других регионов страны и 10% — иностранные студенты. Ежегодно Казань принимает более 50 тыс. первокурсников, добавил Хвостиков.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Этой осенью в городе пройдут три студенческих фестиваля: «Марафон студенчества», XXXIII «День первокурсника» для студентов вузов и «День первокурсника» для студентов колледжей и техникумов. Участниками мероприятий суммарно станут более 10 тыс. человек.

Напомним, в Татарстане на ремонт общежитий техникумов и колледжей ежегодно будет выделяться 1,5 млрд рублей. Еще 500 млн рублей направят на обновление ресурсных центров.

Галия Гарифуллина