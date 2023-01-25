«Росэнергоатом» запустит первый блок ЦОД «Иннополис» в декабре 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В декабре этого года «Росэнергоатом» введет в строй первую очередь ЦОД «Иннополис» проектной мощностью 1 тысяча стоек. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в рамках заседания Кабмина, на котором подвели итоги Года цифровизации в республике в 2022 году.

— В 2022 году «Росэнергоатом» завершил проектирование и приступил к строительству Центра обработки и хранения данных в Иннополисе. В декабре текущего года ожидается ввод в эксплуатацию первого из двух блоков площадью 7,5 тысяч квадратных метров на 1 тысячу стоек. Компания уже принимает заявки и ведет переговоры по предоставлению ресурсов ЦОД с потенциальными пользователями, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Росэнергоатом» входит в топ-10 крупнейших операторов ЦОД России. В его ведении находится Xelent, один из крупнейших дата-центров Санкт-Петербурга на 954 стойки и ЦОД StoreData на 160 стоек в Москве, который будет специализироваться на предоставлении кастомизированных услуг для клиентов. В прошлом году соглашения на резерв 500 стоек по свои нужды подписали «ИТ-Парк», Stack Kazan, Университет управления «ТИСБИ» и Университет «Иннополис».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Луиза Игнатьева