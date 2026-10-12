Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

В общей сложности ограничения введены против 1,6 тыс. компаний, организаций и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, — также в список попали 24 компании из Татарстана

Евросоюз окончательно утвердил 22-й пакет своих санкций против России. Соответствующий документ опубликован в «Официальном журнале» ЕС.

В общей сложности ограничения введены против 1,6 тыс. компаний, организаций и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. В том числе 77 участников выборов в Госдуму в Крыму, Донбассе и Новороссии.

Также в список попали 24 компании из Татарстана: ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ООО «Элит», АО «Завод «Элекон», ООО «Чистопольский часовой завод «Восток», АО «Теплоконтроль», ООО «Источники питания», АО «Радиоприбор» и АО «Альметьевский завод Радиоприбор», ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов», ООО «ЦФ Кама», АО «НПО радиоэлектроника имени В. И. Шимко», АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро», АО «КМПО», АО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ», АО «Центральное конструкторское бюро «Фотон», АО «Казанский завод «Старт», АО «Электросоединитель», ОАО «Риат», АО «Производственное объединение завод имени Серго», ООО «Казанский агрегатный завод», АО «Стелла-К», АО «НПО Государственный институт прикладной оптики», ФКП «НПО Казанский завод точного машиностроения», АО «Казанский электротехнический завод».

Всем фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их активы подлежат блокировке на территории Евросоюза. Гражданам и компаниям из ЕС запрещено поддерживать любые отношения с попавшими под санкции лицами.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это крупнейшим единовременным расширением санкционного списка с начала конфликта. Ограничения вступают в силу после публикации полного перечня.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила реформу Евросоюза, которая упразднит право вето стран-членов по санкциям, расширению и ряду других направлений.

Зульфат Шафигуллин