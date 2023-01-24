Sky News: Казань лишат возможности проведения Суперкубка УЕФА

Казань не примет матч за Суперкубок УЕФА, который должен был пройти в столице Татарстана в этом году. Об этом сообщает Sky News.

Предполагается, что официальное решение о переносе турнира будет объявлено на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций 25 января.

Фото: uefa.com

Напомним, что 2 марта 2022 года в УЕФА объявили, что матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Также заявку на проведение матча подавала футбольная ассоциация Албании, но она сняла свою кандидатуру до голосования.

Но после начала спецоперации появилась информация о том, что УЕФА рассматривает вероятность переноса Суперкубка из столицы Татарстана. При этом в мае в Минспорта республики заявили, что не получали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извещений о возможном переносе из Казани матча за Суперкубок 2023 года.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в конце декабря говорил, что УЕФА давно перестала контактировать с Казанью на предмет проведения матча Суперкубка Европы.

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Айрат Назипов