В Казани построят новую телевизионную башню высотой в 230 метров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) прорабатывает проект строительства в Казани новой телевизионной башни, которая будет достигать в высоту 230 метров. Об этом сегодня рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.



По его словам, имеющиеся антенно-мачтовые конструкции были построены более 60 лет назад и на сегодняшний день имеют серьезный физический и моральный износ:

— Для расширения географии вещания в Казанской агломерации, поддержания необходимого качества телевещания компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» прорабатывает вопрос строительства новой телевизионной башни высотой 230 метров в районе Троицкого Леса города Казани. Эта телевизионная башня обещает стать одной из достопримечательностей и украшением нашей столицы, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Максим Кокунин