Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности граждан
Соглашение направлено на урегулирование вопросов временной трудовой деятельности россиян в Индии и индийцев в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией об упрощении временной трудовой деятельности граждан. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Нью-Дели 4 декабря 2025 года. Оно направлено на урегулирование вопросов временной трудовой деятельности россиян в Индии и индийцев в России, а также на упрощение порядка ее осуществления.
Реализация соглашения создаст условия для эффективного регулирования трудовых миграционных потоков из Индии в Россию и соответствия их объемов и структуры интересам социально-экономического развития РФ.
Ранее сообщалось, что Индия может стать партнером Татарстана по локализации в машиностроении. Новые возможности обсуждались на «Иннопроме. Индия» в Нью-Дели.
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