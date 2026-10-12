Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности граждан

Соглашение направлено на урегулирование вопросов временной трудовой деятельности россиян в Индии и индийцев в России

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией об упрощении временной трудовой деятельности граждан. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Соглашение было подписано в Нью-Дели 4 декабря 2025 года. Оно направлено на урегулирование вопросов временной трудовой деятельности россиян в Индии и индийцев в России, а также на упрощение порядка ее осуществления.

Реализация соглашения создаст условия для эффективного регулирования трудовых миграционных потоков из Индии в Россию и соответствия их объемов и структуры интересам социально-экономического развития РФ.

Ранее сообщалось, что Индия может стать партнером Татарстана по локализации в машиностроении. Новые возможности обсуждались на «Иннопроме. Индия» в Нью-Дели.

Алсу Сабирзанова