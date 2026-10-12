В 2027 году на базе клуба «Центр» ДОСААФ РТ пройдет Кубок по пулевой стрельбе памяти Бориса Кузнецова

Сначала отбор пройдет в районах республики, после чего лучшие приедут в Казань вместе со своими наставниками

Фото: Динар Фатыхов

В начале 2027 года на базе спортивно-технического клуба «Центр» ДОСААФ РТ пройдет традиционный Кубок по пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Сначала отбор пройдет в районах республики, после чего лучшие приедут в Казань вместе со своими наставниками.

— Борис Кузнецов сам приезжал к нам, общался с детьми, рассказывал о своем боевом прошлом. Его уже нет с нами, но память о нем жива. Этот кубок — наш способ передать ее новому поколению, — подчеркнул руководитель ПОУ СТК «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев.

В преддверии 100-летия ДОСААФ Татарстана, которое организация отметит 10 февраля 2027 года, в Казани продолжается системная работа со школьниками: на базе СТК «Центр» ребята осваивают начальные навыки стрельбы, знакомятся с историей отечественного оружия, учатся оказывать первую помощь. Еженедельно участниками становятся ребята с 11–12 лет, кадетские классы, воспитанники спортивных и шахматных школ.

— Наша главная задача — чтобы у ребят появилось желание вернуться. Многие затем приходят с младшими братьями и сестрами, приводят членов семьи. Это значит, что занятие действительно их заинтересовало, — отметил руководитель ПОУ СТК «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев.

Денис Петров