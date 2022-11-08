Итоги дня: в Татарстане стали меньше умирать, продление программы маткапитала, жалование мобилизованных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 8 ноября:
- В администрации президента и Министерства обороны России высказались против инициативы увеличить время срочной военной службы до 2 лет. По данным СМИ, российские власти решили сделать упор «не на количественную, а на качественную» подготовку военнослужащих. При принятии такого решения в Кремле прислушались к выступившим против идеи увеличения продолжительности срочной военной службы.
- Как выяснило «Реальное время», оборудование пунктов размещения татарстанцев, призванных в ходе частичной мобилизации, обошлось бюджету республики в 45,6 миллиона рублей. Такую сумму потратили на организацию пункта пребывания в Международном выставочном центре «Казань Экспо» и устройство палаточного лагеря на территории Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища Минобороны России.
- Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации. В документе объясняется, что изменения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб, которая «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».
- Президент Украины Владимир Зеленский выставил условия для начала переговоров с Россией: «Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия».
- Москва не выдвигала никаких требований для переговоров с Киевом, сообщает замглавы МИД России Андрей Руденко. Он отметил, что «с нашей [российской] стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю». Руденко также подчеркнул, что в Украине приняли закон, запрещающий вести мирные переговоры с Россией. По его мнению, это осознанный выбор властей страны.
- Внешнеторговый оборот Татарстана за январь — июнь 2022 года составил $9,6 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 14%, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с сопредседателем Попечительского совета Университета Ибн Хальдун, президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билялем Эрдоганом. В ходе встречи Минниханов отметил, что контакты на всех уровнях сегодня дают хороший импульс к развитию сотрудничества, направленного на укрепление двусторонних отношений между Россией и Турцией. Большое значение придается развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В республике продолжают работать десять крупных турецких заводов.
- Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых татарстанцев, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. Фигурантами дела выступают два бывших заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, бывший директор ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также два бывших начальника управлений этих организаций. По версии следствия, в 2016 году обвиняемые организовали недобросовестное консультирование вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк». Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
- Проживающий во Франции бенефициар ASG Алексей Семин не скрывался от казанских следователей, и его объявление в розыск было незаконным. С такими выводами Приволжского райсуда Казани сегодня согласился Верховный суд РТ. В апелляции представители прокуратуры и Следкома по РТ пытались добиться отмены решения суда первой инстанции от 7 сентября 2022 года. Оно было вынесено по жалобе адвоката Марата Мухтарова. В защиту Семина, заочно обвиненного в повреждении здания-памятника, Мухтаров просил признать незаконным постановление следователя о розыске от 1 июля текущего года, и суд согласился, что данный документ был принят с нарушением УПК и конституционных прав фигуранта.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Сенегала в России Жаном-Батистой Тиатьи Тина, который прибыл в Казань с рабочим визитом. Рустам Минниханов обратил внимание, что у Татарстана и Сенегала хорошие возможности для наращивания сотрудничества и укрепления российско-сенегальских отношений в целом. По его словам, республика заинтересована в развитии взаимодействия с африканской страной, сообщает пресс-служба президента РТ.
- В Татарстане на выплаты в размере 20 тысяч рублей на детей призванных в ходе частичной мобилизации поступило около 3 тысяч заявлений. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева. Она напомнила, что средства выделяются из резервного фонда правительства Татарстана. Проблем с выплатами не будет, заверила она.
- В Татарстане с 2017 года снижается рождаемость, но вместе с этим зафиксировано сокращение естественной убыли населения. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева. Она заявила, что «в Татарстане родилось 24 096 человек, а умерли 30 212 человек. Таким образом естественная убыль населения составила 6 116 человек. В то же время нельзя не констатировать тот факт, что за аналогичный период прошлого года все-таки убыль была больше — почти 9 тысяч. И соответственно, мы можем констатировать, что в этом году убыль населения составила меньше аналогичного периода более чем на 30%». Согласно данным официальной статистики, в Татарстане за 8 месяцев 2022 года на свет появилось 24 096 детей. Это на 10,5% меньше, чем за январь — август прошлого года.
- Наталья Бутаева также рассказала, что в Татарстане увеличилось количество семей, где воспитывается три и более ребенка. По ее словам, в республике наблюдается увеличение количества многодетных семей. За 10 лет их число выросло на 69%. Если на 1 января 2012 года в Татарстане было 24,8 тысячи семей с тремя и более детьми, то на 1 ноября 2022 года таких семей в республике уже почти 42 тысячи. Она отметила, что на увеличение числа многодетных семей влияют не только меры социальной поддержки, но и «моральное стимулирование».
- Госдума отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы. Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал, что «данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на Совете Государственной Думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен». Законопроект о едином операторе цифровой рекламы был принят в первом чтении. Он предполагает поправки в закон «О рекламе», согласно которым все публикации объявлений должны проходить только через единого государственного оператора.
- В «Авито» назвали сегодняшнее отклонение Госдумой законопроекта о едином операторе цифровой рекламы «победой здравого смысла». Виктор Топадзе, директор по взаимодействию с органами власти и юридическим вопросам компании «Авито», считает, что «оклонение законопроекта — это победа здравого смысла и единственно правильное решение. Мы рады, что мнение нашей компании, коллег по индустрии, ряда депутатов и региональных властей были услышаны в Думе».
- Правительство России установило перечень иностранных организаций, попадающих под санкции в области военно-технического сотрудничества. В список попали 74 компании из США, ФРГ, Великобритании, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и Болгарии. С организациями из перечня, утвержденного кабмином, запрещаются сделки в области военно-технического сотрудничества. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, подготовлено во исполнение указа президента России «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин распорядился образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению Единых игр Специальной Олимпиады в 2023 году в Казани. Распоряжение утверждает положение о республиканском организационном комитете, а еще состав оргкомитета. Председателем комитета стала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, ее заместителем — министр спорта республики Владимир Леонов.
- На въезде в Казань загорелся автобус. По данному факту прокуратура города организовала проверку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Как заявили в Ассоциации АТП Татарстана, в автобусе пассажиров не было — он ехал на спецзаказ. Водитель не пострадал. Известно, что автобусу более 10 лет, он подлежал замене. Что стало причиной возгорания, установят дознаватели, не исключено, что заклинило тормозную колодку — передали в Ассоциации АТП Татарстана.
- На разработку проектов благоустройства территории и строительства инфраструктуры «Тюбетей Tower» в Тетюшском районе Татарстана готовы выделить 11,1 млн рублей. Площадь земельного участка под смотровую башню и площадку — 8 тыс. кв. метров. Исполнителю нужно продумать благоустройство территории, озеленение, дорожки, асфальтированные проезды, визит-центр, амфитеатр, три типа смотровых площадок, освещение, видеонаблюдение и тому подобное. На парковке требуется предусмотреть 68 мест для машин и пять — для автобусов. Всего на территории сможет разместиться 10 автодомов.
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил глава WADA Витольд Банька. Он заявил, что «несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса не было достигнуто. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд».
- В Казани завершается программа капитального ремонта домов — работы осталось завершить на пяти из 160 объектов, сообщили в мэрии города. Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посетил дом №77 на ул. Качалова, в котором тоже сделали капремонт. В доме 1944 года постройки отремонтировали кровлю, подвал, фасад, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, обновили подъезды. В следующем году в этом доме благоустроят и двор.
- Прокуратура Елабуги организовала проверку после ДТП с грузовиком «КАМАЗ» и вахтовым автобусом «НефАЗ», сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Было возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ). По предварительным данным, водитель «КАМАЗа» столкнулся с вахтовым автобусом, перевозившим рабочих местного предприятия. Авария случилась в 16:40 около особой экономической зоны «Алабуга». В автобусе находились 20 человек без детей. В МВД сообщили, что погибла пассажирка автобуса, еще пять человек пострадали. В грузовике был только водитель, предварительно сообщается, что он не пострадал.
- Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, рассказал, что Америка поддерживает контакты с Россией на высоком уровне, но не намерена раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их. По словам Салливана, в администрации президента США Джо Байдена «имеется возможность взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне, чтобы иметь контакты, сокращать риски, доносить сигналы о последствиях возможного применения ядерного оружия». Он также отметил, что США не будет раскрывать эти каналы, чтобы защитить их. «Я не могу сказать больше, чем сегодня», — заключил помощник президента США.
- Уже к февралю — марту 2023 года администрация президента России собирается подготовить первую версию масштабного учебного курса «Основы и принципы российской государственности» (часть проекта «ДНК России»). Проводиться курс будет для студентов всех специальностей, для «расставления мировоззренческих акцентов». Данный курс должен помочь привить студентам ценности, «соответствующие национальным интересам страны», а также сформировать «образ будущего России» на основе «пентабазиса» ценностей: «патриотизм» (для уровня страны), «доверие к общественным институтам» (для уровня государства), «согласие» (для уровня общества), «традиции» (для уровня семьи), «созидание» (для уровня человека).
- Власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны российских самолетов с двойной регистрацией (т. е. зарегистрированных в двух юрисдикциях). Запрет вступил в силу уже с 1 ноября. Минтранс России в скором времени проведет переговоры с Турцией по данному вопросу. В ведомстве сложившуюся ситуацию назвали дискриминацией и обвинили Бермуды в затягивании дерегистрации самолетов. Представитель Минтранса заявил, что «ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции».
- В Лаишево на территории парка Победы планируют построить мемориальный комплекс, выяснило «Реальное время». Потратить готовы 5,4 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит разборка облицовки из тесаного камня и бутобетонных фундаментов, огрунтовка и окраска металлических поверхностей, а также устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 метров. В его обязанности входит облицовка поверхностей линейными полированными фасонными гранитными камнями и плитами, устройство покрытий из мраморных плит, а также нанесение символов ФИО. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Работы планируется завершить к середине декабря текущего года.
- Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит жалобу на приговор по делу о ЧП на пляже «Камское море». Купавшегося в Каме близ Лаишево московского бизнесмена прибило к берегу уже мертвым. Следствие показало — часть черепа отдыхавшему раздробило лопастями лодочного мотора, и он утонул. Как выяснило «Реальное время», главным свидетелем обвинения стала 13-летняя дочка жертвы. Чтобы докопаться до правды, сотрудникам СК пришлось в буквальном смысле раскапывать могилу. Наказанный реальным сроком за эту трагедию любитель экстрима продолжает отрицать вину. Верховный суд РТ рассмотрит вопрос о законности обвинительного приговора Лаишевского суда. Прошлое заседание в апелляции отложили, поскольку прокуроры не успели получить дополнительную жалобу защиты.
- В Татарстане по решению Вахитовского районного суда Казани уничтожили партию зарубежных лекарств для лечения вирусного гепатита С. Они не предназначались для продажи в России, так как не прошли необходимые процедуры сертификации и регистрации. Как сообщили в МВД по Татарстану, в отношении 32-летнего гражданина заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 (сбыт незарегистрированных в России лекарств). Незаконную деятельность пресекли в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.
- Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Основные тезисы: банк России пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений; структурная трансформация российской экономики продлится еще несколько лет; за первые 10 месяцев 2022 года кредитование физических лиц в России возросло на 6,7%; в 2025 году банк России планирует вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5—6% годовых. Несмотря на введенные санкции, банковская система России имеет потенциал для кредитования и запас прочности. В связи с этим Банк России ожидает, что у кредитных организаций не возникнет проблем с выполнением программы кредитных каникул для мобилизованных граждан и членов их семей; банковская система не может и не должна быть основным источником «длинных денег»; частные криптовалюты не должны использоваться в расчетах в России.
- Всероссийские проверочные работы в школах, введенные под лозунгом повышения качества образования, мешают нормальному учебному процессу, убеждены учителя и родители школьников Татарстана. Отказаться от их проведения школа не может, поэтому приходится выкраивать время на подготовку и проведение ВПР, жертвуя часами, предназначенными для изучения новых тем, сетуют педагоги. «Реальное время» — о «болевых» точках среднего общего образования, несовершенных методах совершенствования его качества и «двойном ударе» по учителям и ученикам в 2022/23 учебном году.
- Победительницами итогового турнира WTA в парном разряде стали теннисистка из Казани Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс из Бельгии. Соревнования прошли в США в Форт-Уэрте. В финале теннисистки победили Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии — 6:2, 4:6, 11:9. Таким образом, напарницы выиграли третий совместный титул. Для россиянки это пятый и крупнейший трофей в карьере. При этом Мертенс взяла 16-ю награду. По словам главы ФТР Шамиля Тарпищева, победа Вероники Кудерметовой на итоговом турнире — праздник тенниса России и Татарстана.
- Первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Айрат Шамсиев назначен представителем республики в Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития и проектного управления РТ». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. Напомним, Айрат Шамсиев занял должность первого заместитель министра экономики Татарстана в августе этого года. До назначения он с 2010 года работал замглавы ведомства.
- Летний оздоровительный лагерь «Романтик» в Балтасинском районе, как и еще ряд социальных объектов в Татарстане, готовят к обновлению. Специалисты разработают проект реконструкции лагерной столовой с установкой новой мебели, оборудования и инвентаря. К существующему обеденному помещению сделают пристрой — террасу на 35 человек, причем в три раза больше столовой — около 303 кв. м, в итоге общая площадь здания вырастет до 412 кв. м. В новом здании обустроят обеденный зал, помещения для приготовления еды и склады. Кроме того, в лагере планируют построить еще два спальных корпуса. Еще в лагере установят современный контрольно-пропускной пункт, построят душевой комплекс почти в 100 кв. м, новую спортивную площадку с кабинками для переодевания, здание медпункта, корпус для персонала.
- Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке семей с детьми: «Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. А сама эта программа продлена до конца 2026 года».
- В Верховном суде РТ начался допрос по делу о серии из 31 убийства и трех покушений с разбоем. После задержания Тагиров признал вину и поделился со следователями деталями тяжких преступлений 2011-х годов на территории Татарстана и других регионов Поволжья, а также на Урале и в центре России. На старте судебного процесса обвиняемый кардинально сменил свою позицию и заявил о невиновности. Тагиров подтвердил, что ранее давал по этому эпизоду признательные показания, сейчас не признает. «Я оговорил себя», — заявил он суду и участникам процесса. По ходатайству прокуроров, в суде огласили показания обвиняемого по этому же эпизоду, данные в Следкоме. Тагиров против оглашения возражал, однако суд посчитал это необходимым.
- Все меры по упразднению Ростуризма необходимо выполнить до 15 марта 2023 года. Согласно документу, сотрудники Ростуризма продолжают выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ». За ликвидацию организации несет ответственность Минэкономразвития. Председателем комиссии стал экс-замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов. Остальной состав Минэкономразвитию предстоит утвердить в течение семи дней.
- Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили провести товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе и начнется в 18:00 мск.
Ключевые события 258-го дня специальной военной операции на Украине:
- Денежное довольствие мобилизованным будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Те, кто прослужил с 1 по 31 октября, получат сумму в размере 195 тысяч рублей. Тем, кто прослужил меньше 31 дня, начисляется сумма меньше, пропорционально прослуженному сроку.
- Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
- Ударами российской армейской авиации и огнем артиллерийских подразделений уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман, Терны Донецкой Народной Республики, Кругляковка, Чернещина Харьковской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.
- Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи СВО. На командном пункте он заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск, генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно — по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
- В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Висунск Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.
- Кроме того, за сутки уничтожены в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Глотовка Луганской Народной Республики, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Лоцкино Николаевской области, Качкаровка и Степовое Херсонской области.
- Также перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка Донецкой Народной Республики, Антоновка, Чернобаевка, Крынки и Масловка Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 171 вертолет, 2 465 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 448 танков и других боевых бронированных машин, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 127 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеКультураИсторияБизнесТранспортПроисшествияЭкономикаФинансыБанки
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