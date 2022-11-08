Внешнеторговый оборот Татарстана за первое полугодие составил $9,6 миллиарда — это много или мало?

Внешнеторговый оборот Татарстана за январь — июнь 2022 года составил $9,6 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 14%, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

В этом году в связи с введением Западом антироссийских санкций ведется поиск новых потенциальных партнеров. Республика прорабатывает варианты цепочки поставок через государства СНГ, Ближнего Востока и Азии, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Бизнес-миссии организуют как в другие страны — Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, так и в регионы России — Астраханскую область, Самару, Дагестан и Якутию.

$9,6 миллиарда — это:

587,87 миллиарда рублей , или €9,65 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. В среднем по $1,6 миллиарда в месяц, или $53 миллиона в день.

98,26 миллиона баррелей нефти — нефть марки Brent сегодня стоила $97,7 доллара за баррель.



— нефть марки Brent сегодня стоила $97,7 доллара за баррель. 1,66 миллиарда чак-чаков — на конец прошлого года его индекс составил $5,8*.

— на конец прошлого года его индекс составил $5,8*. 11,76 миллиона средних зарплат татарстанцев — за январь — август она оценивается в $816,3*.

— за январь — август она оценивается в $816,3*. 68 296 годовых доходов президента Татарстана — за 2021-й Рустам Минниханов задекларировал $140 563*.

— за 2021-й Рустам Минниханов задекларировал $140 563*. 2 939 товарооборотов между Татарстаном и Камчатским краем — в сентябре его оценили в $3,26 миллиона*.



— в сентябре его оценили в $3,26 миллиона*. 685 товарооборотов Татарстана с ОАЭ — за первое полугодие 2022-го он составил $14 миллионов.



— за первое полугодие 2022-го он составил $14 миллионов. 49 годовых товарооборотов Татарстана и Узбекистана — за 2021-й он превысил $193 миллиона.

— за 2021-й он превысил $193 миллиона. Почти 5 годовых товарооборотов Татарстана со странами ОИС — в 2021-м он составил около $2 миллиардов.



— в 2021-м он составил около $2 миллиардов. Почти 4 полугодовых внешнеторговых оборотов Башкирии — за январь — июнь он достиг $2,56 миллиарда.



— за январь — июнь он достиг $2,56 миллиарда. Отток капитала с Украины с января по май 2022 года .

. Сумма, на которую ежедневно простаивали товары из-за застрявшего Ever Given в Суэцком канале в начале 2021 года .



. Состояние программиста-разработчика компьютерных игр и основателя компании Epic Games Тима Суини — с $9,6 миллиарда он занимает 186-ю из 500 строчек рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

*по курсу ЦБ на 8 ноября

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Татьяна Демина