Внешнеторговый оборот Татарстана за первое полугодие составил $9,6 миллиарда — это много или мало?
Внешнеторговый оборот Татарстана за январь — июнь 2022 года составил $9,6 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 14%, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
В этом году в связи с введением Западом антироссийских санкций ведется поиск новых потенциальных партнеров. Республика прорабатывает варианты цепочки поставок через государства СНГ, Ближнего Востока и Азии, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Бизнес-миссии организуют как в другие страны — Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, так и в регионы России — Астраханскую область, Самару, Дагестан и Якутию.
$9,6 миллиарда — это:
- 587,87 миллиарда рублей, или €9,65 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.
- В среднем по $1,6 миллиарда в месяц, или $53 миллиона в день.
- 98,26 миллиона баррелей нефти — нефть марки Brent сегодня стоила $97,7 доллара за баррель.
- 1,66 миллиарда чак-чаков — на конец прошлого года его индекс составил $5,8*.
- 11,76 миллиона средних зарплат татарстанцев — за январь — август она оценивается в $816,3*.
- 68 296 годовых доходов президента Татарстана — за 2021-й Рустам Минниханов задекларировал $140 563*.
- 2 939 товарооборотов между Татарстаном и Камчатским краем — в сентябре его оценили в $3,26 миллиона*.
- 685 товарооборотов Татарстана с ОАЭ — за первое полугодие 2022-го он составил $14 миллионов.
- 49 годовых товарооборотов Татарстана и Узбекистана — за 2021-й он превысил $193 миллиона.
- Почти 5 годовых товарооборотов Татарстана со странами ОИС — в 2021-м он составил около $2 миллиардов.
- Почти 4 полугодовых внешнеторговых оборотов Башкирии — за январь — июнь он достиг $2,56 миллиарда.
- Отток капитала с Украины с января по май 2022 года.
- Сумма, на которую ежедневно простаивали товары из-за застрявшего Ever Given в Суэцком канале в начале 2021 года.
- Состояние программиста-разработчика компьютерных игр и основателя компании Epic Games Тима Суини — с $9,6 миллиарда он занимает 186-ю из 500 строчек рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
*по курсу ЦБ на 8 ноября
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