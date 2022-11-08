WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Фото: кадр видео/youtube.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил глава WADA Витольд Банька.



— Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса не было достигнуто. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд, — приводит его слова «РИА Новости».

В октябре РУСАДА отказалось публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. В WADA выражали мнение, что РУСАДА следует обнародовать вердикт.



Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.

Американский журналист Дейв Ливз заявлял, что образец допинг-пробы Б, взятой у олимпийской чемпионки по фигурному катанию, уроженки Казани Камилы Валиевой, дал положительный результат.

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Маргарита Головатенко