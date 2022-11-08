Трагедия на Камском море: рулевой катера Grizzly осужден за наезд на отдыхающего

Верховный суд Татарстана оценит законность посадки «капитана» без права управления маломерным судном

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит жалобу на приговор по делу о ЧП на пляже «Камское море». Купавшегося в Каме близ Лаишево московского бизнесмена прибило к берегу уже мертвым. Следствие показало — часть черепа отдыхавшему раздробило лопастями лодочного мотора, и он утонул. Как выяснило «Реальное время», главным свидетелем обвинения стала 13-летняя дочка жертвы, а, чтобы докопаться до правды, сотрудникам СК пришлось в буквальном смысле раскапывать могилу. Наказанный реальным сроком за эту трагедию любитель экстрима продолжает отрицать вину.

«Катер наехал на папу»



«Начался ураган, пропал человек, в последний раз его видели в воде на пляже у деревни Старая Пристань», — такое сообщение от службы «112» поступило в Лаишевский райотдел полиции 20 июля 2021 года в 15 часов 18 минут. Когда спасатели и полиция прибыли на место, пропавшего уже нашли — мертвым. Родственники были в шоке, обнаружив на голове и левой руке следы параллельных ран — от лопастей лодочного мотора.

Александру Пелагеину было 37. Была работа в Москве, жена и трое детей. В столицу перебрались несколько лет назад, не став продавать квартиру в Лаишево и закрывать здесь ИП в сфере автомобильных грузоперевозок — регулярно наведывались в отпуск к родственникам. В обязательной программе летних каникул был и совместный отдых на Камском море, как местные окрестили всю водную акваторию близ Лаишево.

Пляж у Старой Пристани в 5 километрах от райцентра был популярен у местных, но Пелагеины выбрали для поездки сюда будний день. Первыми приехали старшая, 13-летняя дочка Александра Пелагеина с двоюродным дядей Александром Никитиным и его дочкой. Пока подтянулись дедушки-бабушки и другая родня, девчонки успели искупаться и даже покататься на катере дяди Димы, с которым договорился дядя Саша.

Скриншот видео ТНВ

Прибывшие примерно в 14 часов родственники отдыхом на берегу наслаждались недолго — начался дождик, поднялся ветер, и взрослые решили собираться домой, стали звать детей из воды. Именно в этот момент наблюдавший за купанием большой семьи Александр Пелагеин сам отправился в речку. «Я спросил: «Ты куда пошел? Погода же портится» — «Раз приехал, искупаюсь!» — вспоминал Никитин на допросе в СК последний разговор со свояком.

«Папа плавал дальше от берега, и в один момент подплыл катер и наехал на папу. За штурвалом был дядя Дима. Потом он прыгнул в воду и как будто что-то искал. Я даже не подумала, что произошло что-то плохое. Думала, с папой все хорошо, и он скоро приплывет обратно», — свидетельствовала 13-летняя дочка Пелагеина. После безуспешных поисков на берегу и в воде родные отправили ее и младших детей домой. О смерти отца сообщили позднее.

Еще одним очевидцем трагедии стал владелец резиновой лодки с мотором Андрей Слепнев. На следствии и в суде он рассказывал, что 20 июля после обеда, когда погода стала портиться, он отходил от берега на веслах и, повернув в сторону Лаишево, запустил мотор на малом ходу. Слева от лодки видел мужчину, который стоял в воде метрах в 40—60 от берега — плечи и голова были видны.

«В этот момент катер на сильном ходу обогнал нашу лодку и погнал в сторону Лаишево, проплыв как раз в том месте, где стоял мужчина. Я обратил внимание — на воде появилось пятно крови, виднелись кисти рук и затылок мужчины. Пятно крови разрасталось, мужчина голову от воды не поднимал», — рассказывал свидетель Слепнев следователям. С его слов, водитель катера почувствовал удар, поэтому резко развернулся и поплыл в обратную сторону — как раз к тому месту: «Я ему крикнул: «Ты что творишь?»

Пассажир надувной лодки, приятель Слепнева, подтверждал и разворот катера, и крик своего капитана, и тот факт, что находившийся на катере мужчина прыгнул в воду и стал искать пострадавшего. И люди в надувной лодке помогать ему не стали — отправились дальше. Объясняли это так — на борту были маленькие дети, а непогода усиливалась.

Любитель экстрима с тремя погашенными судимостями

Уголовное дело по факту трагедии на Каме возбудили в Высокогорском отделе Следкома по РТ. Первоначально — по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Под подозрение попал житель деревни Старая Пристань Дмитрий Карасев — рулевой того самого катера, а точнее, моторной лодки Grizzly 470 DС с подвесным мотором Honda мощностью 50 лошадиных сил.

Позже ему предъявили более тяжкое обвинение — в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Данная норма УК предусматривает максимальную ответственность до 5 лет лишения свобода, что в 2,5 раза больше максимального срока по ч. 1 ст. 109 УК. Впрочем, Карасев уверял — не виновен ни в одном из этих преступлений. Сейчас он находится в следственном изоляторе Чистополя.

Фото: Ирина Плотникова

29 августа 2022 года Лаишевский райсуд приговорил рулевого к 2,5 года колонии-поселения. Под стражу его взяли в зале суда. Попытку оказания помощи раненому и наличие несовершеннолетнего ребенка суд расценил как смягчающие обстоятельства. Председательствующим на этом процессе был судья Фирдавис Фазлиев, параллельно он рассматривал еще одно дело по ч. 2 ст. 263 УК о действиях пилота с 40-летним стажем, признавшего вину в крушении вертолета Bell-407 и гибели депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина в феврале 2020-го. Летчику судья Фазлиев также назначил наказание в 2,5 года, но условно.

По делу о наезде катера на Пелагеина райсуд установил: Карасев не был владельцем этого маломерного судна, пользовался им с разрешения хозяина, хотя прав на управление не имел и никогда не обучался основам безопасности вождения на воде. К слову, этот факт обвиняемый не отрицал: говорил, водить катер учился самостоятельно, но практикует это уже 10 лет. В день ЧП успел покатать и свою семью — супругу на палубе, а сына — на прицепленной к катеру надувной камере-«таблетке».

Суд согласился с версией СК и прокуратуры, что 20 июля за штурвалом Grizzly Карасев неоднократно и грубо нарушил пункты «Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ» (утверждены приказом МЧС страны от 6 июля 2020 года), начиная с выбора безопасной скорости и заканчивая запретом «заходить под мотором и маневрировать в акваториях пляжей и других местах массового отдыха людей на воде».

На следствии специалист Госинспекции по маломерным судам МЧС пояснял: в зоне купания людей рулевой Grizzly должен был выключать мотор и садиться за весла. Однако о том, что в этой моторке вообще имелись весла почему-то не упоминал ни один свидетель. При этом многие из отдыхавших на том пляже рассказывали, что при ухудшении погоды Карасев завел мотор и на катере двинулся в сторону Лаишево, однако метрах в 60 от берега вдруг затормозил и сиганул с палубы за борт — нырял и что-то искал в воде, а потом вернулся на берег и вместе с остальными участвовал в поисках пропавшего Александра Пелагеина.

Фото со страницы Карасева в соцсетях

Согласно приговору суда, медики обнаружили у погибшего многооскольчатый перелом теменной кости, ушиб головного мозга, две параллельные друг другу раны на расстоянии 2,7 см друг от друга и восемь ран на левой руке — от пальцев до плеча с неровными, волнообразными краями, самая длинная 13 см. Эксперты пришли к выводу: травмы получены непосредственно перед смертью, но причиной смерти Пелагеина стало утопление — отключился после ударов винта по голове и с головой погрузился в воду. Семья погибшего предъявила на процессе иск о компенсации морального вреда в 3 млн рублей, суд удовлетворил его частично — обязал осужденного выплатить 800 тысяч рублей.

На страничке Дмитрия Карасева в соцсетях фотографий за штурвалом моторки нет, зато есть кадры катания по волнам на доске с буксировочным тросом идущего впереди катера, а также удачной рыбалки и эффектной конной охоты.

По данным открытых источников, до 2013-го года у лаишевского любителя экстрима был бизнес в сфере оптовой торговли. В суде Дмитрий Карасев назвался официально не трудоустроенным и юридически не судимым. По данным силовиков, на скамье Лаишевского суда он оказался уже в четвертый раз: первый приговор был еще в 16-летнем возрасте — за попытку кражи, третий — в 1997-м также за кражу, но уже в составе группы. Эти судимости уже погашены.

Карасев добивается оправдания

Адвокат осужденного Артем Габитов оспорил приговор Лаишевского суда. «Мы просим об оправдании. Вина моего клиента не доказана. Все необходимые проверочные мероприятия следователями не были проведены», — сообщил защитник «Реальному времени» после первого заседания Верховного суда РТ по его апелляционной жалобе.

В свою очередь, адвокат потерпевшей семьи Марсель Шагиахметов считает приговор суда по этому делу законным и обоснованным. По его словам, на следствии Карасев выдвигал несколько версий о своей невиновности: «То пытался доказать, что наезд совершил кто-то другой, то настаивал, что в момент наезда потерпевший уже был мертв. Эксперты это опровергли».

Фото: nsmarine.ru

Как выяснило «Реальное время», ряд дополнительных исследований потребовал эксгумации тела погибшего. Ее провели через три месяца после похорон. Сама экспертиза завершилась лишь в январе 2022-го, после чего Карасев из подозреваемого стал обвиняемым.

На судебном допросе Дмитрий Карасев заявил: «На человека в воде не наезжал, когда отошел от берега — увидел в воде голову мужчины. Заглушил катер, спрыгнул с него и несколько раз нырнул, но не смог найти человека». На предварительном следствии он рассказывал: увиденный им с палубы человек находился без сознания, но в воде он его не нашел, а когда поднялись волны — прекратил поиски, поскольку был без спасательного жилета и поплыл к катеру: «Волны были сильные, я так и не смог взобраться на палубу и держался за борт, пока катер не прибило к берегу».

Также Карасев сообщал, что впереди него по Каме плыла резиновая лодка с мотором. На одном допросе говорил, что до нее было метров 50, в последующем сократил это расстояние до 15 и выдвинул предположение, что наезд на человека совершила первая моторка. После предъявления финального обвинения фигурант уголовного дела заявлял, что видимость в тот день «была практически нулевой», поэтому водитель той лодки Слепнев не мог видеть на воде никакого облака крови, а люди на берегу — происходящего на воде. Кроме того, Карасев выдвигал версию, что на момент его отплытия от берега родные Пелагеина уже заявили спецслужбам о его пропаже во время купания.

Заметим, в ходе предварительного следствия в качестве вещдоков изъяли обе лодки и и винты их моторов. Но после оценки всех собранных доказательств претензий хозяину резиновой лодки силовики предъявлять не стали. И суд с такой позицией согласился, посчитав доводы обвиняемого и его адвоката способом избежать наказания.

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит вопрос о законности обвинительного приговора Лаишевского суда. Прошлое заседание в апелляции отложили, поскольку прокуроры не успели получить дополнительную жалобу защиты.

Медицинское освидетельствование Карасева, Слепнева и покойного Пелагеина на алкоголь показало — спиртного в день трагедии никто из них не употреблял.