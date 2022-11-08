На проект «Тюбетей Tower» в Татарстане направят 11 миллионов рублей

Фото: эксзизный проект

На разработку проектов благоустройства территории и строительства инфраструктуры «Тюбетей Tower» в Тетюшском районе Татарстана готовы выделить 11,1 млн рублей. Площадь земельного участка, выделенного под смотровую башню и площадку, 8 тыс. кв. метров.

Исполнителю нужно продумать благоустройство территории, озеленение, дорожки, асфальтированные проезды, визит-центр, амфитеатр, три типа смотровых площадок, освещение, видеонаблюдение и тому подобное. На парковке требуется предусмотреть 68 мест для машин и пять — для автобусов. Всего на территории сможет разместиться 10 автодомов.

Заказчик работ — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Выполнить их необходимо до 30 апреля 2023 года. Финансирование обеспечат из республиканского и федерального бюджетов.

Фото: эксзизный проект

Напомним, «Тюбетей Tower» построят в Тетюшском районе Татарстана, а не в Верхнеуслонском, как планировалась ранее. В конце июня сообщалось, что проект объекта получил положительное заключение госэкспертизы. Планировалось, что башня появится в районе горы Соколки, под ее размещение выделили земельный участок общей площадью 5 927 кв. метров.



Изначально 125-метровую «Тюбетей Tower» хотели разместить в Казани возле Дворца водных видов спорта. Рядом с башней хотели разбить посвященный городам-побратимам Казани тематический парк, оборудовать его детскими площадками, спортивными зонами и территорией для проведения массовых мероприятий.



В феврале текущего года власти Казани отказались от реализации проекта строительства смотровой башни «Тюбетей Tower», автором которого выступил пермский бизнесмен Рашид Габдуллин еще в 2019 году. Причина — перенос объекта за пределы столицы Татарстана. Также стало известно, что высота башни будет в три раза ниже, чем планировалось.

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Илина Хакимова