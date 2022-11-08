Салливан: администрация США поддерживает контакты с Россией на высоком уровне

Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, рассказал, что Америка поддерживает контакты с Россией на высоком уровне, но не намерена раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их, сообщает ТАСС.

— Мы в администрации [президента США Джо] Байдена имеем возможность взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне, чтобы иметь контакты, сокращать риски, доносить сигналы о последствиях возможного применения ядерного оружия, — объяснил Салливан.



Он также отметил, что США не будет раскрывать эти каналы, чтобы защитить их. «Я не могу сказать больше, чем сегодня», — заключил помощник президента США.



Фото: ru.wikipedia.org

Салливан не стал рассказывать и о действиях Вашингтона в случае применения ядерного оружия. Тем не менее он признался, что такой риск действительно реален и существует.

— Как сказал президент [США Джо] Байден, риск применения ядерного оружия может запустить цепную реакцию, каждый может представить, куда это приведет. Мы должны быть честными и прямыми касательно рисков, — резюмировал помощник президента США по нацбезопасности.



Этими заявлениями Салливан прокомментировал недавнюю публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорилось, что он в последнее время проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.



Посол США в России Джон Салливан завершил свою работу на данном посту и покинул Москву. Он проработал на этой должности почти три года. До прибытия его преемника обязанности посла будет выполнять Элизабет Руд.

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Илина Хакимова