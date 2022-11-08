«Авито» об отклонении законопроекта о едином операторе цифровой рекламы: «Победа здравого смысла»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В «Авито» назвали сегодняшнее отклонение Госдумой законопроекта о едином операторе цифровой рекламы «победой здравого смысла».

— Отклонение законопроекта — это победа здравого смысла и единственно правильное решение. Мы рады, что мнение нашей компании, коллег по индустрии, ряда депутатов и региональных властей были услышаны в Думе, — прокомментировал «Реальному времени» Виктор Топадзе, директор по взаимодействию с органами власти и юридическим вопросам компании «Авито».



Законопроект о едином операторе цифровой рекламы был принят в первом чтении. Он предполагает поправки в закон «О рекламе», согласно которым все публикации объявлений должны проходить только через единого государственного оператора. IT-сообщество считает, что это «поставит крест на бизнесе «Авито» и других платформ («Юла», hh.ru, ЦИАН и др.), парализуя их проекты.

Фото: duma.gov.ru

Российское IT-сообщество после принятия заокнопроекта создавало петицию против поправок в закон о рекламе. Создатели петиции хотели поддержать коллег из крупнейших интернет-компаний Рунета, к каким относится в том числе сервис «Авито». Звучали опасения, что десятки тысяч разработчиков после вступления в силу поправок к закону найдут работу в других технологических компаниях мира, а Россия же лишится «успешного бизнеса, кадров, львиной доли налоговых поступлений и удобного сервиса для граждан».



15 июля «Авито» опровергло обвинения инициаторов законопроекта о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных досок объявлений. Тогда же компания указывала, что поправки, которые по сути вводят монополию цифровой наружной рекламы, могут негативно сказаться на интернет-отрасли.

Создание единого оператора цифровой рекламы обернулось бы колоссальным ущербом. Десятки миллиардов рублей — лишь налоги в бюджет, заявлял в эфире «Реального времени» управляющий директор вертикали «Авито товары», заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз.

Также директор клиентского центра «Авито» Шьям Намбиар, комментируя инициативу в беседе с «Реальным временем», утверждал — если классифайды все-таки подведут под нашумевший закон о рекламе, «изменения, которые планируются в законодательстве, могут сослужить не самую хорошую службу огромному числу людей, ведь «Авито» в России регулярно пользуются 56 млн человек». «Это и физлица, и компании, и небольшие предприниматели», — заключил он.

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Маргарита Головатенко