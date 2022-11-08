В Татарстане обновят детский лагерь «Романтик», построят крытый бассейн и спортзал

Фото: dol.tatar.ru, МБУ ДЛОЛ «Романтик»

Новая столовая и два корпуса в «Романтике»

Летний оздоровительный лагерь «Романтик» в Балтасинском районе, как и еще ряд социальных объектов в Татарстане, готовят к обновлению. Специалисты разработают проект реконструкции лагерной столовой с установкой новой мебели, оборудования и инвентаря. К существующему обеденному помещению сделают пристрой — террасу на 35 человек, причем в 3 раза больше столовой — около 303 кв. м, в итоге общая площадь здания вырастет до 412 кв. м. В новом здании обустроят обеденный зал, помещения для приготовления еды и склады.

Кроме того, в лагере планируют построить еще два спальных корпуса. Один, площадью 133,7 кв. м, рассчитан на проживание 10 детей и 2 вожатых, в нем будет холл и раздельный санузел для ребят и взрослых. Второй корпус почти на 16 «квадратов» больше, он предназначен для проживания «особой группы населения» и двух вожатых — для них обустроят холл, спальные комнаты и два санузла.



У здания столовой появится пристрой — терраса на 35 человек. Фото: dol.tatar.ru

Кроме того, в лагере установят современный контрольно-пропускной пункт, построят душевой комплекс почти в 100 кв. м, новую спортивную площадку с кабинками для переодевания, здание медпункта, корпус для персонала. Территорию «Романтика» украсит «Аллея мастеров», где установят 8 домиков размерами 3,2 х 3,2 м каждый. В планах также благоустройство территории, озеленение, монтаж малых архитектурных форм, устройство дорожек, проездов и площадки ТКО. Проектантам дали срок — уложиться с работой до января.

Летний лагерь для 300 юных балтасинцев

Это не первое обновление инфраструктуры детского лагеря — два года назад за 33,5 млн рублей отремонтировали дорогу к месту отдыха ребят. В конце прошлого года построили новый мост, соединивший лагерь с селом Малые Лызи. Прежнюю конструкцию снесли, поскольку ее ежегодный ремонт уже не приносил результата, к тому же старый мост постоянно затапливало во время половодья.

Свою историю лагерь «Романтик» ведет с конца 60-х годов прошлого столетия. Как и во многих советских пионерлагерях, его воспитанники жили в щитовых постройках. Обновлять детскую базу начали в 2011 году, когда на смену деревянным стали возводить кирпичные корпуса.



Свою историю лагерь «Романтик» ведет с конца 60-х годов прошлого столетия. Фото: vk.com/public214405560

За смену лагерь может принять около 100 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет. Всего за время летних каникул в «Романтике» организуют работу трех смен — первая и последняя из них профильные — для активистов и лидеров детского движения и военно-патриотического направления. На территории лагеря 8 корпусов на 8—18 человек: две кирпичных новостройки, три бревенчатых, остальные — пока старые, щитовые. В лагере есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, открытая сцена, беседки возле каждого корпуса и актовый зал клуба.

Еще 9 проектов

Заказчиком проекта обновления детского лагеря выступает «Главинвестстрой», причем в рамках тендера стоимостью 26,8 млн рублей заказана разработка проектной документации еще для ряда социальных объектов в республике. Госзаказ разделен на два контракта.

Заказчиком обновления детского лагеря выступает «Главинвестстрой». Фото: dol.tatar.ru

Первый — на 14,6 млн рублей — включает в себя создание ПСД для 4 объектов, а их заказчик — Главстрой РТ:

строительство основания, наружных инженерных сетей и благоустройство территории для создания модульного спортивного зала в пгт. Васильево, на ул. Ленина, д.49 — за 2,7 млн рублей;

строительство крытого плавательного бассейна с приобретением мебели, оборудования и инвентаря в с. Вахитово Кукморского района — за 5,7 млн рублей;

реконструкция здания музея на ул.Дзержинского, д.21 в Казани — за 1,7 млн рублей;

реконструкция административного здания Лениногорского исполкома на ул.Кутузова, д.1 — за 4,4 млн рублей.

Сумма второго контракта, где заказчиком выполнения проектных работ выступает уже Главинвестстрой РТ, чуть более 12 млн рублей. Помимо ДЛОЛ «Романтик» победителю надо разработать еще несколько проектов:

реконструкция трассы горячего водоснабжения в г. Агрызе за 380,3 тыс. рублей;

строительство зданий исполкомов поселений муниципальных образований республики с приобретением мебели, оборудования и инвентаря — за 2,1 млн рублей;

реконструкция футбольного поля школы олимпийского резерва «Авиатор» на Ленинградской, 26 в Казани — за 1,8 млн рублей.

Победителем торгов стали специалисты «Татинвестгражданпроекта», они должны подготовить все 9 проектов и предоставить их на согласование заказчикам не позднее 25 января 2023 года.

Ангелина Панченко