В Российский вузах введут курс, формирующий «образ будущего России»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Уже к февралю-марту 2023 года администрация президента России собирается подготовить первую версию масштабного учебного курса «Основы и принципы российской государственности» (часть проекта «ДНК России»), рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Проводиться курс будет для студентов всех специальностей, для «расставления мировоззренческих акцентов».

Данный курс должен помочь привить студентам ценности, «соответствующие национальным интересам страны», а также сформировать «образ будущего России» на основе «пентабазиса» ценностей: «патриотизм» (для уровня страны), «доверие к общественным институтам» (для уровня государства), «согласие» (для уровня общества), «традиции» (для уровня семьи), «созидание» (для уровня человека).

Курс «Основы и принципы российской государственности» будет обязательным для всех студентов. К январю 2023 года планируется создать «федеральные центры подготовки преподавателей», а также разработать учебно-методические материалы курса. Первая версия «Основ» должна выйти в феврале-марте 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главным идеологом и научным руководителем» является Андрей Полосин, директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами, сообщают источники «Коммерсанта».

Студентам будут рассказывать о возникновении российского государства, его специфике, на какие традиции опирается российская государственность и какую роль играет природно-климатический фактор, объяснил завкафедры политических наук Саратовского госуниверситета Александр Вилков, который занимается разработкой «Основ».



Изучение отечественной истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. На очный формат изучения истории должно отводиться не менее 80% времени, сообщили в Минобрнауки России.



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Илина Хакимова