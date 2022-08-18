Первым заместителем министра экономики Татарстана назначен Айрат Шамсиев

Первым заместителем министра экономики — директором Департамента развития предпринимательства и конкуренции Татарстана назначен Айрат Шамсиев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

До назначения Айрат Шамсиев с 2010 года работал в должности замглавы Минэкономики Татарстана. В исполнению обязанностей первого заместителя министра экономики республики он приступает с сегодняшнего дня.

На новой должности Айрат Шамсиев будет курировать реализацию мер финансовой и информационно-консультационной поддержки предпринимателей, развитие промышленных парков, а также анализ развития предпринимательства, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Фото: mert.tatarstan.ru

В ведомстве Айрат Шамсиев работает с 2007 года. Он отвечал за проектную деятельность и координацию реализации национальных проектов в Татарстане, реализацию госпрограмм и государственных информационных систем.

Напомним, на посту первого заместителя министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев сменил Рустема Сибгатуллина. Последний возглавил филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина