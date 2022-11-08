ФИФА и УЕФА утвердили проведение товарищеского матча между сборными России и Таджикистана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили провести товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.



Встреча состоится 17 ноября в Душанбе и начнется 18.00 мск, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Таджикистана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА, а тренеры смогут провести по шесть замен.

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.