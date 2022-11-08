Госдума отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Госдума отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты российского законодательства.



— Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на Совете Государственной Думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен, — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.



Напомним, российское IT-сообщество создало петицию против поправок в закон о рекламе. Создатели петиции хотят поддержать коллег из крупнейших интернет-компаний Рунета, к каким относится в том числе сервис «Авито». Согласно поправкам в закон «О рекламе» все публикации объявлений будут проходить только через единого государственного оператора.



Также директор клиентского центра «Авито» Шьям Намбиар прокомментировал в беседе с «Реальным временем», что будет, если классифайды все-таки подведут под нашумевший закон о рекламе. По его мнению, «изменения, которые планируются в законодательстве, могут сослужить не самую хорошую службу огромному числу людей, ведь «Авито» в России регулярно пользуются 56 млн человек». «Это и физлица, и компании, и небольшие предприниматели».



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Елизавета Пуншева