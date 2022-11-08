На выезде из Казани вновь загорелся автобус — прокуратура организовала проверку

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На въезде в Казань загорелся автобус. По данному факту прокуратура города организовала проверку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Как заявили в Ассоциации АТП Татарстана, в автобусе пассажиров не было — он ехал на спецзаказ. Водитель не пострадал.

— Автобусу более 10 лет, он подлежал замене. Что стало причиной возгорания, установят дознаватели, не исключено, что заклинило тормозную колодку, — говорится в сообщении Ассоциации АТП Татарстана.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Прокуратура Казани при помощи специалистов намерена выяснить причины и обстоятельства возгорания автобуса. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок, сообщил Руслан Галиев.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану уточнили, что автобус загорелся на территории Лаишевского района на трассе Р-239, не доезжая кольца «Аэропорт». Открытое горение ликвидировали в 08.36.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, это не первый случай возгорания автобуса. Подобный инцидент произошел на выезде из Казани 29 октября. Прокуратура города проводит проверку.

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Татьяна Демина