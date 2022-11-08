«Ведомости»: администрация президента и Минобороны выступили против увеличения срочной службы до двух лет
В администрации президента и Министерства обороны России высказались против инициативы увеличить время срочной военной службы до 2 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.
По информации издания, российские власти решили сделать упор «не на количественную, а на качественную» подготовку военнослужащих. При принятии такого решения в Кремле прислушались к выступившим против идеи увеличения продолжительности срочной военной службы.
Кроме того, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что увеличение срока срочной службы не гарантирует повышения боеспособности армии. Он добавил, что с современным оружием должны работать профессиональные военные.
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