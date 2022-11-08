«Ведомости»: администрация президента и Минобороны выступили против увеличения срочной службы до двух лет

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В администрации президента и Министерства обороны России высказались против инициативы увеличить время срочной военной службы до 2 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По информации издания, российские власти решили сделать упор «не на количественную, а на качественную» подготовку военнослужащих. При принятии такого решения в Кремле прислушались к выступившим против идеи увеличения продолжительности срочной военной службы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Кроме того, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что увеличение срока срочной службы не гарантирует повышения боеспособности армии. Он добавил, что с современным оружием должны работать профессиональные военные.



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Елизавета Пуншева