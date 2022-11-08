В Татарстане сократилась естественная убыль населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 2017 года снижается рождаемость, но вместе с этим зафиксировано сокращение естественной убыли населения. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева.

— В Татарстане родилось 24 096 человек, а умерли 30 212 человек. Таким образом естественная убыль населения составила 6 116 человек. В то же время нельзя не констатировать тот факт, что за аналогичный период прошлого года все-таки убыль была больше — почти 9 тысяч. И соответственно, мы можем констатировать, что в этом году убыль населения составила меньше аналогичного периода более чем на 30%, — заявила она.

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Согласно данным официальной статистики, в Татарстане за восемь месяцев 2022 года на свет появилось 24 096 детей. Это на 10,5% меньше, чем за январь — август прошлого года.



По количеству рожденных за восемь месяцев Татарстан занимает 2-е место среди регионов ПФО. На первой строчке Башкирия, где за это время родилось 24 383 ребенка. Рождаемость там сократилась на 7,1%.

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Татьяна Демина