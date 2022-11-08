Власти Турции запретили полеты российских самолетов с двойной регистрацией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны российских самолетов с двойной регистрацией (т.е. зарегистрированных в двух юрисдикциях), сообщает РБК с ссылкой на источники. Запрет вступил в силу уже с 1 ноября.

Минтранс России в скором времени проведет переговоры с Турцией по данному вопросу. В ведомстве сложившуюся ситуацию назвали дискриминацией и обвинили Бермуды в затягивании дерегистрации самолетов.



Фото: realnoevremya.ru

Гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная объясняет, что из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, например, в Египет возросла на полчаса. Тем не менее это ограничение не повлияло на рейсы. «Все рейсы [в Египет] выполняются, обязательства перед туристами выполняются в полном объеме», — подчеркнула Подгорная.



— Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции, — резюмировал представитель Минтранса.

Накануне Nordwind отменил рейсы из Казани в Тегеран из-за отсутствия интереса к данному направлению. Отмечается, что первый самолет должен был отправиться в Тегеран 2 ноября, однако запуск маршрута решили перенести на 28 марта 2023 года.

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Илина Хакимова