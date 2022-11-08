Палаточный городок и пункт сбора мобилизованных в Казани обошлись в 45,6 млн рублей

Финансирование обеспечил бюджет Татарстана

Как выяснило «Реальное время», оборудование пунктов размещения татарстанцев, призванных в ходе частичной мобилизации, обошлось бюджету республики в 45,6 миллиона рублей. Такую сумму потратили на организацию пункта пребывания в Международном выставочном центре «Казань Экспо» и устройство палаточного лагеря на территории Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища Минобороны России.

В выделенную сумму вошли затраты на доставку, страхование, инженерные сети, приобретение оборудования, мебели и инвентаря, а также уплата обязательных платежей. Конечным сроком всех работ указано 20 декабря текущего года.

Фото: tatarstan.ru

Дороже всего обошлось устройство палаточного лагеря на территории танкового училища — 38,9 млн рублей. В эту сумму вошли земляные работы, в том числе разработка грунта, укладка деревянного настила в палатках и тамбурах, изготовление деревянных лестниц, обшивка стен древесностружечными плитами, а также электромонтажные работы. Контрактом предполагается и обустройство колодцев, внутренней и наружной канализации, умывальников в 14 палатках, одной полевой душевой.

Фото: tatarstan.ru

На организацию пункта размещения на территории «Казань Экспо» потратили почти в шесть раз меньше, чем на устройство палаточного лагеря, — 6,67 млн рублей. На эти деньги, в частности, закупили 600 металлических кроватей, каждая из которых обошлась в 3 тысячи рублей, 44 одноярусные кровати по 5,4 тысячи рублей и 56 односпальных кроватей Ct_ Грация за 7,2 тысячи рублей. В эту же сумму включено создание двух бытовок, устройство ворот и калиток.

Компания депутата Казгордумы

Занималось организацией пункта пребывания мобилизованных в «Казань Экспо» и устройством палаточного лагеря на территории танкового училища казанское ООО Строительно-монтажное предприятие «Портал». Компанией владеет и руководит депутат Казгордумы Булат Ахметгараев.

Строительно-монтажное предприятие «Портал» зарегистрировано в Казани в 2014 году. Уставной капитал по состоянию на август 2016 года — 150 тысяч рублей.

Выручка компании Булата Ахметгараева за прошлый год составила почти 283,7 млн рублей после 303,2 млн в 2020-м. Чистая прибыль СМП «Портал» за 2021-й оценивается в 23,247 миллиона, а чистые активы — в 43,78 миллиона.

В этом году компания заключила шесть контрактов за общую сумму 1,38 миллиарда рублей — три с Главстроем Татарстана и три с ГИСУ РТ. Самый крупный из них — на 456,7 миллиона рублей СМП «Портал» заключило в июне — по нему компания обязалась капитально отремонтировать южную часть стадиона «Ак Барс Арена», здания спортивного комплекса «Тулпар», Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе и еще нескольких объектов. Также по контрактам 2022 года компания занималась капремонтом палаточного лагеря в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, ремонтом сельских домов культуры, спортивных школ, детского оздоровительного лагеря «Волга» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» и так далее.

В прошлом году СМП «Портал» выиграло тендер на завершение строительства дошкольной образовательной организации на 350 мест в городе Старый Крым. Контракт с Инвестстроем Крыма заключили на 314 миллионов рублей.

Частичная мобилизация продолжалась больше месяца

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о выполнении заданий Минобороны России по частичной мобилизации граждан 31 октября. Сколько резервистов мобилизовали из республики — неизвестно. Власти точную цифру не озвучили. Известно лишь, что из Набережных Челнов в рамках частичной мобилизации призвали 816 человек. Сейчас они находятся в пунктах размещения в Казани — их родственники регулярно навещают их.



В начале этого месяца мобилизованные, которые находятся в пункте размещения в казанском танковом училище, потребовали у офицера предоставить сухие дрова, которыми отапливаются палатки, и обустроить пункт подзарядки смартфонов. В Минобороны России заявили, что проблему оперативно решили.

Фото: tatarstan.ru

— Командованием воинской части обеспечен дополнительный подвоз сухих дров. Кроме того, с сегодняшнего дня организован завоз брикетов топлива, поставляемых за счет правительства Республики Татарстан. Возможность подзарядки мобильных устройств личного пользования организована как в отдельной палатке, так и в палатках для размещения мобилизованных военнослужащих. Для этого специальной монтажной бригадой городской электросети осуществлена установка дополнительных розеток в полевом лагере. При этом довольствующими органами организованы все виды обеспечения, — сообщили в Национальный центр управления обороной России.

На ситуацию 7 ноября на заседании республиканского оперштаба и призывной комиссии по мобилизации граждан обратил внимание Рустам Минниханов. Он указал, что порядок должен быть везде, а в местах сбора и проведения боевого слаживания необходимо создать «нормальные бытовые условия».



Фото: tatarstan.ru

— Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вы же обращаетесь — мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы, житейские, организационные, правовые — мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая слаженная работа. Это не только ваш недостаток — это наш общий недостаток. Вы посмотрите: палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место и мы об этом не можем промолчать. Мы все здесь одна семья. Все мы ответственные. Это, прежде всего, как руководителю республики в мой адрес. Мы где-то что-то не досмотрели, — сказал президент Татарстана.

В тот же день Рустам Минниханов посетил пункты размещения мобилизованных татарстанцев, в том числе танковый полигон Казанского танкового училища. Он посмотрел, как живут мобилизованные, где они едят, ознакомился с палаточным лагерем для военнослужащих и понаблюдал за проходившими учениями в рамках слаживания.

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Татьяна Демина