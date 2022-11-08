Владимир Путин подписал закон по недопущению раскрытия методов работы спецслужб

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации.

В документе объясняется, что изменения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб, которая «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».

Фото: ru.wikipedia.org

Из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исключается деятельность органов федеральной службы безопасности, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в России.

Владимир Путин также подписал федеральный закон, которым, в частности, предусматривается наделение органов исполнительной власти регионов и местных муниципалитетов полномочиями по реконструкции технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения.



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Илина Хакимова