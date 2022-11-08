Ростуризм ликвидируют до 15 марта 2023 года, ответственность несет Минэкономразвития

Все меры по упразднению Ростуризма необходимо выполнить до 15 марта 2023 года. Об этом сообщается в опубликованном распоряжении кабмина.

Согласно документу, сотрудники Ростуризма продолжают выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ».

За ликвидацию организации несет ответственность Минэкономразвития. Председателем комиссии стал экс-замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов. Остальной состав Минэкономразвитию предстоит утвердить в течение семи дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Цель — совершенствование госуправления в сфере туризма и туристической деятельности, повышение эффективности развития индустрии и оптимизация федеральных органов исполнительной власти.

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Елизавета Пуншева