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ЦБ планирует вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5—6% годовых

11:35, 08.11.2022
ЦБ планирует вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5—6% годовых
Фото: cbr.ru

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Основные тезисы приводит ТАСС:

  • Банк России пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений.
  • Структурная трансформация российской экономики продлится еще несколько лет. При этом в случае мирового кризиса это осложнит процесс трансформации.
  • За первые 10 месяцев 2022 года кредитование физических лиц в России возросло на 6,7%, ипотека за 9 месяцев — на 12%.
  • По предварительным данным, портфель корпоративных кредитов российских банков за первые 9 месяцев 2022 года увеличился на 9,9%.
  • В 2025 году банк России планирует вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5—6% годовых.
  • Согласно данным последних недель, динамика перетока средств граждан на счетах в наличные деньги приблизилась к сезонной норме после оттока средств населения из банковской системы на фоне роста геополитической напряженности.
Фото: flickr.com
  • Необходимо делать все для создания условий ускоренной структурной перестройки экономики России.
  • Банковская система не может и не должна быть основным источником «длинных денег».
  • Несмотря на введенные санкции, банковская система России имеет потенциал для кредитования и запас прочности. В связи с этим Банк России ожидает, что у кредитных организаций не возникнет проблем с выполнением программы кредитных каникул для мобилизованных граждан и членов их семей.
  • Частные криптовалюты не должны использоваться в расчетах в России.
  • По итогам года мы ожидаем сокращения экономики на 3–3,5%. По нашему прогнозу спад продлится и в следующем году. Но во второй половине следующего года экономика начнет возвращаться к росту. Темпы роста стабилизируются где-то на уровне 1,5–2,5% в 2025 году.

На недавнем заседании совета директоров Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Такой исход многие аналитики предполагали в базовом варианте регулятора. Хотя ЦБ и отмечает сокращение деловой активности в стране, он пока не готов идти на дальнейшие шаги по смягчению своей политики. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и населения, которые с лета даже выросли. Хотя частичная мобилизация и сдерживает рост цен, она же может стать импульсом для разгона инфляции в будущем.

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Елизавета Пуншева
ЭкономикаОбществоВласть

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