В Татарстане завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом в ОЭЗ «Алабуга»

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения вахтового автобуса НефАЗ и грузовиком КАМАЗ на территории ОЭЗ «Алабуга» в Елабужском районе, сообщили в СКР по республике.



Дело возбудили по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ).

Предположительно ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем грузовика, когда он перестраивался в соседний ряд. По предварительным данным прокуратуры республики, водитель КАМАЗа столкнулся с вахтовым автобусом, перевозившим рабочих местного предприятия.

Авария случилась в 16.40 около особой экономической зоны «Алабуга». В автобусе находились 20 человек, без детей. В МВД сообщили, что погибла пассажирка автобуса, еще пять человек пострадали. В грузовике был только водитель, предварительно сообщается, что он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, по информации Елабужской ЦРБ, на данный момент врачи осматривают троих человек. У всех незначительные ушибы, угрозы для жизни нет.

Фото: прокуратура Татарстана

На место выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

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Маргарита Головатенко