Замглавы МИД России заявил, что Москва не выдвигала требований для переговоров с Киевом

Москва не выдвигала никаких требований для переговоров с Киевом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко.

— С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю, — отметил он.

Руденко также подчеркнул, что в Украине приняли закон, запрещающий вести мирные переговоры с Россией. По его мнению, это осознанный выбор властей страны.

Фото: flickr.com

— Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине, — сообщил дипломат.

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно документу, Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.



Также в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются.



В середине того же месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.

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Елизавета Пуншева