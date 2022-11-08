Рустам Минниханов: Татарстан придает сотрудничеству с Турцией большое значение

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с сопредседателем Попечительского совета Университета Ибн Хальдун, президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билялем Эрдоганом.



В ходе встречи Минниханов отметил, что контакты на всех уровнях сегодня дают хороший импульс к развитию сотрудничества, направленного на укрепление двусторонних отношений между Россией и Турцией.

Большое значение придается развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В республике продолжают работать десять крупных турецких заводов. В прошлом году товарооборот показал рост более чем в 1,5 раза к уровню 2020 года. В первом полугодии этого года тоже наблюдается хороший рост. Турецкие компании инвестировали в Татарстан порядка 2 млрд долларов.

Президент республики выразил благодарность Билялю Эрдогану за его участие в Казанском глобальном молодежном саммите — ключевом событии международной программы «Казань — Молодежная столица Организации исламского сотрудничества — 2022».

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Маргарита Головатенко