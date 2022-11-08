Теннисистка из Казани стала победительницей итогового турнира WTA

Победительницами итогового турнира WTA в парном разряде стали теннисистка из Казани Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс из Бельгии. Соревнования прошли в США в Форт-Уэрте.

В финале теннисистки победили Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии — 6:2, 4:6, 11:9. Таким образом, напарницы выиграли третий совместный титул. Для россиянки это пятый и крупнейший трофей в карьере. При этом Мертенс взяла 16-ю награду.

По словам главы ФТР Шамиля Тарпищева, победа Вероники Кудерметовой на итоговом турнире — праздник тенниса России и Татарстана.

— Очень хорошая волевая победа. Это праздник для российского и татарстанского тенниса. В Казани после Универсиады была создана Академия тенниса и есть реальное развитие тенниса. Дети пошли заниматься, много спортсменов в сборной России, — цитирует его «Р-Спорт».



Напомним, в конце февраля глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал международные спортивные федерации отстранить российских спортсменов от соревнований, нарушив Олимпийскую хартию. Однако федерации в некоторых видах спорта не послушали призыв и продолжили допускать россиян до соревнований. Так, в дзюдо и большом теннисе россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.

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Елизавета Пуншева