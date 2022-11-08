Верховный суд Татарстана признал: в розыск миллиардера Алексея Семина объявили незаконно

Проживающий во Франции бенефициар ASG Алексей Семин не скрывался от казанских следователей, и его объявление в розыск было незаконным. С такими выводами Приволжского райсуда Казани сегодня согласился Верховный суд РТ, передает с заседания журналист «Реального времени».



В апелляции представители прокуратуры и Следкома по РТ пытались добиться отмены решения суда первой инстанции от 7 сентября 2022 года. Оно было вынесено по жалобе адвоката Марата Мухтарова. В защиту Семина, заочно обвиненного в повреждении здания-памятника, Мухтаров просил признать незаконным постановление следователя о розыске от 1 июля текущего года, и суд согласился, что данный документ был принят с нарушением УПК и конституционных прав фигуранта.

В представлении помощника прокурора Приволжского района Тимура Королева указывалось, что следствием выполнены все необходимые действия для установления местонахождения фигуранта, но результата они не дали. Старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина сегодня просила решение райсуда отменить и направить материал на новое рассмотрение. По ее ходатайству Верховный суд приобщил к материалам дела новые повестки — теперь уже по двум казанским и одному московскому адресу Алексея Семина, которые направлялись заказными письмами и на днях вернулись в СК ввиду отсутствия адресата.

Также апелляционная инстанция изучила рапорт московского оперативника, который наведался по указанному защитой адресу регистрации бенефициара ASG в переулке Электрический, но двери нужной квартиры и квартир еще семи соседей Семина никто не открыл. Поэтому местонахождение заочно обвиняемого не установлено, настаивала представитель следствия.

В противовес этому в исследованных судом материалах прозвучали данные из статьи о бизнесмене Семине из «Википедии», ранее приобщенные сотрудниками СК. В них упоминались его биографические данные, финансовые активы, почетные звания и адрес фактического проживания — замок во Франции. Также защитой был приобщен официальный релиз об этом уголовном деле с сайта СК, в котором также упоминалось, что в данный момент заочно обвиняемый находится во Франции.

На заседании выяснилось — туда ему повестки пока не направляли.

Напомним, по версии СК, при выполнении работ по восстановлению в Казани были умышленно повреждены «Номера Михайлова» (ул. Лобачевского, 3/24), где когда-то проживал актер Василий Качалов, и федеральный памятник культурного наследия — комплекс Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, 17). И сделано это было в нарушение охранных обязательств, заключенных между Минкультом РТ и ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» (входит в структуру ASG). Дело расследуется с августа 2021 года, этим летом Семин получил статус заочно обвиняемого и разыскиваемого в РФ и странах СНГ. В его заочном аресте суды двух инстанций отказали.

На каких основаниях казанский суд отменил розыск олигарха — в материале «Реального времени».