Представителем Татарстана в набсовете Центра кластерного развития и проектного управления стал Айрат Шамсиев

Первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Айрат Шамсиев назначен представителем республики в Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития и проектного управления РТ». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.



Постановление о создании Центра кластерного развития и проектного управления Татарстана Кабмин республики выпустил в апреле 2022 года. Он учрежден по предложению Минэкономики республики, Камского инновационного территориально-производственного кластера и «Татнефтехиминвест-холдинга».



Напомним, Айрат Шамсиев занял должность первого заместитель министра экономики Татарстана в августе этого года. До назначения он с 2010 года работал замглавы ведомства.

На посту первого заместитель министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев сменил Рустема Сибгатуллина. Он в июле 2022 года возглавил филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани.



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Татьяна Демина