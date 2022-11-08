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Минобороны России: зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей

09:20, 08.11.2022
Минобороны России: зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

Денежное довольствие мобилизованным будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

По его словам, те, кто прослужил с 1 по 31 октября, получат сумму в размере 195 тысяч рублей. Тем, кто прослужил меньше 31 дня, начисляется сумма меньше, пропорционально прослуженному сроку.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в вооруженных силах страны. В середине октября он заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева
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