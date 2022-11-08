Минобороны России: зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей

Денежное довольствие мобилизованным будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.



По его словам, те, кто прослужил с 1 по 31 октября, получат сумму в размере 195 тысяч рублей. Тем, кто прослужил меньше 31 дня, начисляется сумма меньше, пропорционально прослуженному сроку.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в вооруженных силах страны. В середине октября он заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева