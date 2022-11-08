В Татарстане создадут оргкомитет по подготовке к Единым играм Специальной Олимпиады — 2023

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин распорядился образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению Единых Игр Специальной Олимпиады в 2023 году в Казани, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Распоряжение утверждает положение о республиканском организационном комитете, а еще состав оргкомитета. Председателем комитета стала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, ее заместителем — министр спорта республики Владимир Леонов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко