В Татарстане создадут оргкомитет по подготовке к Единым играм Специальной Олимпиады — 2023
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин распорядился образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению Единых Игр Специальной Олимпиады в 2023 году в Казани, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Распоряжение утверждает положение о республиканском организационном комитете, а еще состав оргкомитета. Председателем комитета стала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, ее заместителем — министр спорта республики Владимир Леонов.
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