В Казани завершают программу капремонта жилых домов

Фото: мэрия Казани

В Казани завершается программа капитального ремонта домов — работы осталось завершить на пяти из 160 объектов, сообщили в мэрии города.



Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посетил дом № 77 на ул. Качалова, в котором тоже сделали капремонт. В доме 1944 года постройки отремонтировали кровлю, подвал, фасад, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, обновили подъезды.

Фото: мэрия Казани

В следующем году в этом доме благоустроят двор, сообщил Метшин:

— Для нас нет маленьких и больших домов, важных и неважных дворов. Все жители одинаково дороги для нас. На следующий год мы придем к вам с программой «Наш двор».

Фото: мэрия Казани

В конце октября сообщалось о завершении капремонта в 697 из 753 жилых домов Татарстана — строительно-монтажные работы выполнены на 99,5%.



К концу подходит и программа капитального ремонта в сфере образования. Всего в программу включено 317 объектов. На данный момент в работе остаются четыре из них.

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Маргарита Головатенко