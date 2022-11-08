В Татарстане уничтожили партию незарегистрированных лекарств от гепатита С

Фото: скриншот видео МВД по Татарстану

В Татарстане по решению Вахитовского районного суда Казани уничтожили партию зарубежных лекарств для лечения вирусного гепатита С. Они не предназначались для продажи в России, так как не прошли необходимые процедуры сертификации и регистрации.

Как сообщили в МВД по Татарстану, в отношении 32-летнего гражданина заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 (сбыт незарегистрированных в России лекарств). Незаконную деятельность пресекли в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Фото: МВД по Татарстану

В середине сентября начальник отдела государственного контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального органа Росздравнадзора по Татарстану Гулназ Сайфуллина рассказала, что в республике из обращения изъяли около 40 тысяч упаковок лекарств. Недоброкачественных лекарств в регионе с начала 2022 года не выявлено.



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Татьяна Демина