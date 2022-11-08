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Прокуратура Елабуги начала проверку после ДТП с грузовиком и автобусом

17:32, 08.11.2022
Прокуратура Елабуги начала проверку после ДТП с грузовиком и автобусом
Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Елабуги организовала проверку после ДТП с грузовиком КАМАЗ и вахтовым автобусом НефАЗ, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, водитель КАМАЗа столкнулся с вахтовым автобусом, перевозившим рабочих местного предприятия.

На место выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария случилась в 16.40 около особой экономической зоны «Алабуга». В автобусе находились 20 человек, без детей. В МВД сообщили, что погибла пассажирка автобуса, еще пять человек пострадали. В грузовике был только водитель, предварительно сообщается, что он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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